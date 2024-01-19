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لبنان

بيان لوزارة المالية يتعلّق بأمانات السجل العقاريّ... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
19-01-2024 | 07:52
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية البيان التالي:
 
"بناء على طلب وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل من المديرية العامة للشؤون العقارية الطلب الى الموظفين والعاملين في امانات السجل العقاري الالتحاق بأعمالهم، تم ابلاغ جميع المعنيين، على ان يستأنفوا بداية العمل على معالجة كافة الطلبات والمعاملات المتراكمة، للانتقال عند انجازها الى استقبال طلبات ومعاملات جديدة، يعلن عنها في وقت قريب".
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