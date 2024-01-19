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لبنان

إبراهيم: أنسوا أن من ينتظر حدثا من الشرق يفاجأ دائما بأحداث من الغرب؟

Lebanon 24
19-01-2024 | 07:59
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كتب اللواء عباس ابراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي:" لا شك أن منع توسع رقعة الحرب الدائرة في المنطقة وفي جنوب لبنان منذ مئة يوم ونيف، أولوية، بل على رأس الأولويات الوطنية. 
 
لكن من يلتفت إلى المواطنين اللبنانيين الصامدين والنازحين والمهجرين والذين يرزحون تحت وطأة الوضع الاقتصادي الصعب والحرب الدائرة؟ .
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ألا يخشى المسؤولون الذين يترقبون ما يجري على الحدود الجنوبية، مما قد يفاجئهم في الداخل؟ أنسوا أن من ينتظر حدثا من الشرق يفاجأ دائما بأحداث من الغرب؟".
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