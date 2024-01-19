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لبنان

الجيش داهم منزلاً في المنية

Lebanon 24
19-01-2024 | 08:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم أحد المنازل في المنيّة.
 
 
وأشارت إلى أنّه تمّ توقيف شخص، للإشتباه بترويجه المخدرات.
 
 
وأُحيل الموقوف إلى القضاء.
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