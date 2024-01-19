الجيش داهم منزلاً في المنية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم أحد المنازل في المنيّة.

وأشارت إلى أنّه تمّ توقيف شخص، للإشتباه بترويجه المخدرات.

وأُحيل الموقوف إلى القضاء.