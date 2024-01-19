الحلبي: وضع الرواتب لا يصطلح ما لم تقر سلسلة رتب ورواتب جديدة

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جال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي وعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور في مدارس في البقاع الغربي وراشيا.شارك في الجولة المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف البريدي، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حذيفة، مستشار الوزير لشؤون التواصل مع الجهات الدولية ماهر الحسنية ، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، مسؤول المنح وليد زين الدين، البروفسور حاتم علامة، مدير مكتب النائب أبو فاعور علي اسماعيل.المحطة الاولى كانت في ثانوية جب جنين الرسمية حيث عقد لقاء تربوي عن "تحديات القطاع التربوي والحلول الممكنة"، بدعوة من جمعية "آفاق" - مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي، حضره النائب شربل مارون، خليل قمر ممثلا النائب قبلان قبلان، الدكتور نادر جمعة ممثلا فتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مدير ثانوية الرفيد الشيخ نزيه عبد الخالق ممثلا مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، الاب متري الحصان ، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، قائمقام راشيا نبيل المصري منسق عام تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا محمد هاجر، وكيل داخلية البقاع الغربي كمال حندوس والبقاع الجنوبي عارف ابو منصور ومدراء المؤسسات التربوية في البقاع الغربي.تحدث في اللقاء مدير ثانوية جب جنين محمود فرحات ثم تحدث مدير ثانوية القرعون مصعب ذبيب بإسم جمعية "آفاق".ابو فاعورمن جهته، شجب النائب ابو فاعور قصف العدو الاسرائيلي للصروح الجامعية، وقال: "لا امكانية لمواجهة في المستقبل اذا لم نربح معركة العلم. وأكرر التحيّة لفلسطين وشعبها وطلابها وللعلم بها الذي سيكون رافعة المواجهة المُستقبليّة".وشكر ابو فاعور وزير التربية "لاهتمامه بالمنطقة، والدور التربوي الكبير الذي يقوم به مع فريق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".الحلبياما الوزير الحلبي، فقد اكد "ان وضع الرواتب لا يصطلح ما لم تقر سلسلة جديدة من الرتب والرواتب". وقال: "كلنا نعرف ذلك، لكن هذا ليس أمرا تقرره وزارة التربية بمفردها، هذا قرار تأخذه الحكومة والمجلس النيابي، وهذا يعدل من هيكلية السلسلة. علينا أن نعمل معا وبمساعدة النواب على إقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب التي تكفل حدودا معينة للأستاذ، للمعلم، للموظف في القطاع العام، للعسكر للضباط للقضاة، لكل الناس في هذا القطاع من أجل عيش كريم. وحتى إقرار السلسلة لا نستطيع ان نتفرج، لذلك مشينا في الحكومة بخطة واضحة للقول ان كلفة استمرارية العام الدراسي والجامعي في الجامعة اللبنانية هذه السنة ستكون باقرار ١٥٠ مليون دولار".وأضاف: "توجهنا بخطة وتم عرضها على مجلس الوزراء الذي وافق عليها واقر سلفة أولى ب ٥ الاف مليار ليرة تصرف من الميزانية عن أشهر ١٠ و١١ و١٢ من العام 2023 وشهر ١ من العام 2024".وأضاف:" طلبت في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة سلفة ثانية، فأقرمرسوم بإعطاء وزارة التربية أيضا ٥ الاف مليار ليرة لاشهر شباط واذار ونيسان وايار. اذا نحن مطمئنون لتوفر هذه البدلات التي تؤمن بالحد الأدنى سيرا طبيعيا للعام الدراسي وفي الجامعة اللبنانية".وتابع: "انتظرنا حل المشكلة بالتعليم الرسمي، فوقعت المشكلة بالتعليم الخاص ونسعى مع نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من أجل التوصل لحل وسط ، بعدما ردت الحكومة القانون المتعلق بالتعليم الخاص في جلسة الحكومة الأخيرة".واكد الحلبي "اننا معنيون بالتعليم الرسمي والخاص وبمساواة الاستاذ في التعليم الخاص بزميله في التعليم الرسمي، وآمل ان يفك الاضراب الذي لوحت به نقابة المعلمين ابتداء من يوم الثلاثاء، واعطاء مهلة الى الاثنين للتوقيع على البروتوكول .وقال: "لدينا الكثير من المصاعب والنقص في الصناديق والتجهيزات والامكانيات المادية، لكن بالمقابل هناك ٤٨ مدرسة أعيد تاهيلها من مشروع str2 و٤ مدارس بناء جديدة أمنتهم اليونيسيف و٦٠ مدرسة قيد إعادة التأهيل والترميم حاليا تمولها جهات مانحة، وهناك مشروع للطاقة الشمسية من أجل تجهيز المدارس الرسمية بالطاقة".وراى ان "وزارة التربية نجحت في التعليم الصيفي الذي اشترك فيها ١٥٠ الف تلميذ،"، مشيرا الى انه "اعتبار من ١٩ الحالي سنباشر بدفع بدلات الإنتاج عن شهر 12 من العام الماضي بعد ان دفعنا عن شهري ١٠ و ١١"، مؤكدا "ان تراكم الازمات انعكست بالتأكيد على الواقع التربوي والعائلة التربوية".