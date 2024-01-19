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لبنان

كلية الاعلام: إدارة المعلومات في اللبنانية اختصاص اساسي ومطلوب في سوق العمل

Lebanon 24
19-01-2024 | 08:50
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أكدت كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية ببيان، أنه "في عالم سريع التطور وبخاصة عالم المعلومات الرقمية، اصبح اختصاص إدارة المعلومات في الجامعة اللبنانية من الاختصاصات الاساسية والمطلوبة في كافة الشركات والمؤسسات والتي توفر فرص عمل متزايدة لهذا القطاع".
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وأوضحت أن "هذا الاختصاص الذي تتفرد وتتميز به الجامعة اللبنانية، يشمل ادارة المعلومات ومشاركتها واستخدامها بدءا من إدارة قواعد البيانات
database management وصولا الى الحوكمة الإلكترونية. اما الخبرات المكتسبة فهي: الموارد الإلكترونية electronic resources، الاتصالات المتخصصة professional communication، الخبرة في الفهرسة وتجميع المعلومات Experience in Indexing، المهارات اللازمة لتحديد موقع المعلومات، استرجاعها، تخزينها، تقييمها ومشاركتها عبر مختلف الصناعات".

وأشارت الى أن "مجالات العمل على سبيل المثال لا الحصر، هي: المصارف الشركات، المستشفيات، الجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات".

 
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