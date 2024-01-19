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لبنان

لقاء بين بري وبو حبيب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-01-2024 | 09:07
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب.
وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية والسياسية، جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة .
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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