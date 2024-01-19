لقاء بين بري وبو حبيب.. إليكم التفاصيل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب.



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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية والسياسية، جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة .المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام