تهافت كبير للمواطنين... شاهدوا بالصور والفيديو ما حصل اليوم في الدكوانة

تشاهدون في الفيديو المرفق زحمةً في مصلحة تسجيل السيارات - الدكوانة ، في مشهد يعكس "البهدلة" التي يعيشها المواطن اللبناني. pic.twitter.com/lN7Yfa82u8
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) January 19, 2024
تشاهدون في الفيديو المرفق زحمةً في مصلحة تسجيل السيارات - الدكوانة ، في مشهد يعكس "البهدلة" التي يعيشها المواطن اللبناني. pic.twitter.com/lN7Yfa82u8
تشاهدون في هذه الصور زحمةً في مصلحة تسجيل السيارات - الدكوانةً، في مشهد يعكس “البهدلة” التي يعيشها المواطن اللبناني. pic.twitter.com/aLLJYlkkE5
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) January 19, 2024
تشاهدون في هذه الصور زحمةً في مصلحة تسجيل السيارات - الدكوانةً، في مشهد يعكس “البهدلة” التي يعيشها المواطن اللبناني. pic.twitter.com/aLLJYlkkE5