تهافت كبير للمواطنين... شاهدوا بالصور والفيديو ما حصل اليوم في الدكوانة

نشرت اليازا فيديو، وبعض الصور، لتهافت المواطنين بشكلّ كثيف، اليوم، في مصلحة تسجيل السيارات، في منطقة الدكوانة، لإجراء معاملاتهم.

تشاهدون في الفيديو المرفق زحمةً في مصلحة تسجيل السيارات - الدكوانة ، في مشهد يعكس "البهدلة" التي يعيشها المواطن اللبناني. pic.twitter.com/lN7Yfa82u8 — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) January 19, 2024 Advertisement