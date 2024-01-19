أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على أطراف بلدة عيترون،.
كما أعلنت أنّ الطيران الإسرائيليّ دمّر 4 منازل في كفركلا، من دون وقوع إصابات.
وأضافت أنّ مدفعيّة العدوّ قصفت أطراف بلدات شيحين وحولا وميس الجبل.
كما انفجر صاروخ اعتراضي فوق منطقة عين الزرقاء - طيرحرفا.
إلى ذلك، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف انتشارا لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط قاعدة خربة ماعر بصاروخ "بركان"، وأصيب إصابة مباشرة".
كما قال "الحزب" في بيان آخر، إنّه "استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، وأصيب إصابة مباشرة".