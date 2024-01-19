أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على أطراف بلدة عيترون،.

كما أعلنت أنّ الطيران الإسرائيليّ دمّر 4 منازل في كفركلا، من دون وقوع إصابات.

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وأضافت أنّ مدفعيّة العدوّ قصفت أطراف بلدات شيحين وحولا وميس الجبل.

كما انفجر صاروخ اعتراضي فوق منطقة عين الزرقاء - طيرحرفا.

إلى ذلك، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف انتشارا ‌‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط قاعدة خربة ماعر بصاروخ "بركان"، وأصيب إصابة مباشرة". ‏