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لبنان

إسرائيل دمّرت 4 منازل... بلدات جنوبيّة تتعرّض لقصف عنيفٍ و"الحزب" يردّ بـ"البركان"

Lebanon 24
19-01-2024 | 09:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على أطراف بلدة عيترون،.
 
 
كما أعلنت أنّ الطيران الإسرائيليّ دمّر 4 منازل في كفركلا، من دون وقوع إصابات.
 
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وأضافت أنّ مدفعيّة العدوّ قصفت أطراف بلدات شيحين وحولا وميس الجبل.
 
 
كما انفجر صاروخ اعتراضي فوق منطقة عين الزرقاء - طيرحرفا.
 
 
إلى ذلك، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف انتشارا ‌‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط قاعدة خربة ماعر بصاروخ "بركان"، وأصيب إصابة مباشرة". ‏
 
 
كما قال "الحزب" في بيان آخر، إنّه "استهدف تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، وأصيب إصابة مباشرة". ‏
 
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