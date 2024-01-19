Advertisement

لبنان

دعم اقتصادي مرتقب.. السفارة الفرنسية تكشف عن الزيارة الأخيرة للمندوب الوزاري إلى لبنان

Lebanon 24
19-01-2024 | 09:32
A-
A+
Doc-P-1154471-638412794227471077.jpg
Doc-P-1154471-638412794227471077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت السفارة الفرنسية في بيروت أن زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان جاءت لدعمه في ظل الوضع الاقتصادي والإقليمي.

وفي بيان للسفارة جاء فيه: "قام المندوب الوزاري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط السفير كريم أملال بزيارة إلى لبنان، من أجل تعزيز المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار سياسة فرنسا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
Advertisement
ولفت البيان إلى أن "هذه الزيارة، التي امتدت من 16 إلى 19 كانون الثاني، تندرج في إطار دعم فرنسا للبنان الذي يعاني من الوضع الاقتصادي والسياق الإقليمي، ضمن أجندة إيجابية.
وأضاف البيان: "يتم تنفيذ هذه الأجندة في بلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط من خلال عناوين جامعة كالتالية: البيئة والتنوع الحيوي والمناخ، الابتكار والمجال الرقمي وريادة الأعمال، الفرص الوظيفية والتدريب المهني والتنقل، الثقافة والتراث، والإدماج".
وتطرق السفير "أملال" إلى مجمل هذه العناوين خلال لقاءاته مع أعضاء فاعلين في المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين اللبنانيين، وكذلك في أثناء لقاءاته الرسمية، لا سيما مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد إيفو فرايجسن، بحسب بيان السفارة.
 

المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-01-19
10:16 | 2024-01-19
10:12 | 2024-01-19
10:02 | 2024-01-19
09:45 | 2024-01-19
09:31 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24