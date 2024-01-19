دعم اقتصادي مرتقب.. السفارة الفرنسية تكشف عن الزيارة الأخيرة للمندوب الوزاري إلى لبنان

أفادت السفارة الفرنسية في بيروت أن زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان جاءت لدعمه في ظل الوضع الاقتصادي والإقليمي.



وفي بيان للسفارة جاء فيه: "قام المندوب الوزاري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط السفير كريم أملال بزيارة إلى لبنان، من أجل تعزيز المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار سياسة فرنسا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

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ولفت البيان إلى أن "هذه الزيارة، التي امتدت من 16 إلى 19 كانون الثاني، تندرج في إطار دعم فرنسا للبنان الذي يعاني من الوضع الاقتصادي والسياق الإقليمي، ضمن أجندة إيجابية.

وأضاف البيان: "يتم تنفيذ هذه الأجندة في بلدان الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط من خلال عناوين جامعة كالتالية: البيئة والتنوع الحيوي والمناخ، الابتكار والمجال الرقمي وريادة الأعمال، الفرص الوظيفية والتدريب المهني والتنقل، الثقافة والتراث، والإدماج".

وتطرق السفير "أملال" إلى مجمل هذه العناوين خلال لقاءاته مع أعضاء فاعلين في المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين اللبنانيين، وكذلك في أثناء لقاءاته الرسمية، لا سيما مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد إيفو فرايجسن، بحسب بيان السفارة.





المصدر: الوكالة الوطنية