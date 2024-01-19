تعميم صورة مفقودة... هل تعرفون عنها شيئاً؟

Advertisement

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:- اسمها: آمال سوزان مايا، شهرتها: الكوسا الملقّب بـ "الباشا" (من مواليد عام 1980، لبنانية الجنسيّة)التي غادرت مكان إقامتها في القلمون إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتّصال بشعبة المعلومات - فرع الشمال، على الرقم: 423086- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.