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لبنان

قرار لوزير الماليّة... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
19-01-2024 | 10:12
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أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً  مدد بموجبه لغاية 31/01/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، وذلك بغية إتاحة الفرصة امام المكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".
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