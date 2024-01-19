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لبنان
زحمة سير خانقة في هذه المنطقة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-01-2024
|
10:16
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تسجل في هذا الوقت زحمة سير خانقة عند مدخل نفق شكا في اتجاه طرابلس.
ولم تعرف أسباب هذه الزحمة، في الوقت الذي توجهت فيه وحدات دراجة من مفرزة سير شكا إلى المكان، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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