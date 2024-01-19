هبة من الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل إلى مركز الدفاع المدني في علما الشعب





ويأتي ذلك في احتفال أقيم في "أوتيل علما فيردي"، بحضور قائد الكتيبة الفرنسية، قائد قوات الاحتياط العقيد لو روي، مسؤول مكتب الخدمات الانسانية في الكتيبة النقيب إستيل، راعي أبرشية علما الشعب المارونية الأب مارون غفري، نائب رئيس البلدية وليام حداد، رئيس مركز الدفاع المدني خالد قريطم، مدير علما فيردي ميلاد عيد والمختارة زهر طوبيا وعدد من الاهالي.

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وقال العقيد لو روي: "ان قوة الاحتياط الفرنسية في اليونيفيل تقدم مولداً كهربائياً للبلدة وطاقة شمسية ومعدات للدفاع المدني والبلدية، وهذا يؤكد أهمية هذه المبادرة تجاه ابناء بلدة علما الشعب المحرومين من الكهرباء منذ بدء الاحداث في الجنوب". تسلم مركز الدفاع المدني في بلدة علما الشعب الحدودية هبة الكتيبة الفرنسية العاملة في اليونيفيل عبارة عن مولد كهربائي بقوة 100 KVA لتزويد البلدة بالكهرباء ومعدات للحماية الشخصية.ويأتي ذلك في احتفال أقيم في "أوتيل علما فيردي"، بحضور قائد الكتيبة الفرنسية، قائد قوات الاحتياط العقيد لو روي، مسؤول مكتب الخدمات الانسانية في الكتيبة النقيب إستيل، راعي أبرشية علما الشعب المارونية الأب مارون غفري، نائب رئيس البلدية وليام حداد، رئيس مركز الدفاع المدني خالد قريطم، مدير علما فيردي ميلاد عيد والمختارة زهر طوبيا وعدد من الاهالي.وقال العقيد لو روي: "ان قوة الاحتياط الفرنسية في اليونيفيل تقدم مولداً كهربائياً للبلدة وطاقة شمسية ومعدات للدفاع المدني والبلدية، وهذا يؤكد أهمية هذه المبادرة تجاه ابناء بلدة علما الشعب المحرومين من الكهرباء منذ بدء الاحداث في الجنوب".

وأضاف: "ان القوة الفرنسية في اليونيفيل تلتزم حماية السكان، وهي دائماً إلى جانب أولئك على الخطوط الأمامية"، ولفت إلى أن "المبادرة التي تم تنفيذها في علما الشعب لها أهمية رمزية كبيرة، وتستمر القوة الفرنسية في دعم القوات المسلحة اللبنانية في مهمتها المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار والأمن وخصوصا في جنوب لبنان".



المصدر: الوكالة الوطنية