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لبنان
قرب محطة محروقات... أطلق النار عليه مساء اليوم
Lebanon 24
19-01-2024
|
10:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.م أطلق النار من مسدسٍ حربيّ على ا.ق، وأصابه في قدميه، في محلة الزاهرية - طرابلس، خلف محطة "ابو تيمور" للمحروقات.
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