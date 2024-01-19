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لبنان

قرب محطة محروقات... أطلق النار عليه مساء اليوم

Lebanon 24
19-01-2024 | 10:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.م أطلق النار من مسدسٍ حربيّ على ا.ق، وأصابه في قدميه، في محلة الزاهرية - طرابلس، خلف محطة "ابو تيمور" للمحروقات.

 
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