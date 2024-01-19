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لبنان

الآن.. تهديدٌ إسرائيلي يطالُ لبنان وهذه آخر رسالة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
19-01-2024 | 11:33
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أطلقَ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تهديداً جديداً ضدّ "حزب الله"، معلناً أن إسرائيل ستعيد الأمن إلى المنطقة الحدودية مع لبنان من خلال العمل العسكري إن لم يتم التوصل إلى إتفاقٍ دبلوماسي. 
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وفي تصريحٍ له خلال زيارته اللواء الثامن في الجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية، قال غالانت: "أقدر أنه طالما إستمر القتال في غزة، فسيكون هناك قتالٌ في الشمال عند الحدود مع لبنان، ولن نقبل هذا الأمر لفترات طويلة".

وتابع: "إن لم يتم التوصل إلى إتفاق يحترم فيه حزب الله حق السكان في العيش هنا بأمان، فسنضطر لفرض الأمن بالقوّة". 

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