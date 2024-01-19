أطلقَ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تهديداً جديداً ضدّ "حزب الله"، معلناً أن إسرائيل ستعيد الأمن إلى المنطقة الحدودية مع لبنان من خلال العمل العسكري إن لم يتم التوصل إلى إتفاقٍ دبلوماسي.

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وفي تصريحٍ له خلال زيارته اللواء الثامن في الجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية، قال غالانت: "أقدر أنه طالما إستمر القتال في غزة، فسيكون هناك قتالٌ في الشمال عند الحدود مع لبنان، ولن نقبل هذا الأمر لفترات طويلة".