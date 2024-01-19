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لبنان

عن مغارة جعيتا.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
19-01-2024 | 11:40
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أعلنت إدارة "مرفق جعيتا السياحي" في بيان أنه سيتم إقفال المغارة إعتباراً من يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب العطلة السنوية ولإجراء الصيانة الدورية.

وذكرت الإدارة أن "المغارة ستعاود استقبال زوارها ومحبي الطبيعة، بدءاً من 8 شباط المقبل".
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