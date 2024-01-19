إنفجار كبير في الجنوب.. ماذا يجري وما هي آخر التطورات؟

ما زال التوتر مُسيطراً على أجواء جنوب لبنان لاسيما أنّ العدو الإسرائيلي كثف من هجماته ضد عدد من البلدات الحدودية.



Advertisement ومساء اليوم، دوّى انفجار كبير سُمعت أصداؤه في القطاع الأوسط، تبين أنه ناجمٌ عن إنفجار صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية المعادية. ومساء اليوم، دوّى انفجار كبير سُمعت أصداؤه في القطاع الأوسط، تبين أنه ناجمٌ عن إنفجار صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية المعادية.



كذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلية تلة الحمامص وأطراف بلدة ميس الجبل الجنوبية - الغربية، فيما أفيد عن إستهداف سهل مرجعيون بـ3 قذائف.

بدورها، قالت مصادر ميدانية في الجنوب بأن العدو الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة حولا من الجهة الجنوبية.

تهديدٌ إسرائيلي