إنفجار كبير في الجنوب.. ماذا يجري وما هي آخر التطورات؟

ما زال التوتر مُسيطراً على أجواء جنوب لبنان لاسيما أنّ العدو الإسرائيلي كثف من هجماته ضد عدد من البلدات الحدودية.
ومساء اليوم، دوّى انفجار كبير سُمعت أصداؤه في القطاع الأوسط، تبين أنه ناجمٌ عن إنفجار صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية المعادية.
كذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلية تلة الحمامص وأطراف بلدة ميس الجبل الجنوبية - الغربية، فيما أفيد عن إستهداف سهل مرجعيون بـ3 قذائف.
بدورها، قالت مصادر ميدانية في الجنوب بأن العدو الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة حولا من الجهة الجنوبية.
تهديدٌ إسرائيلي
واليوم، أطلقَ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تهديداً جديداً ضدّ "حزب الله"، معلناً أن إسرائيل ستعيد الأمن إلى المنطقة الحدودية مع لبنان من خلال العمل العسكري إن لم يتم التوصل إلى إتفاقٍ دبلوماسي.
وفي تصريحٍ له خلال زيارته اللواء الثامن في الجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية مع لبنان، قال غالانت: "أقدر أنه طالما إستمر القتال في غزة، فسيكون هناك قتالٌ في الشمال عند الحدود مع لبنان، ولن نقبل هذا الأمر لفترات طويلة".
وتابع: "إن لم يتم التوصل إلى إتفاق يحترم فيه حزب الله حق السكان في العيش هنا بأمان، فسنضطر لفرض الأمن بالقوّة".