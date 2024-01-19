نداءٌ داخل إسرائيل بسبب لبنان.. إقرأوا الرسالة!

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس بلدية مستوطنة نيشر روي ليفي، أصدر اليوم الجمعة بياناً عاماً حذّر فيه من اندلاع حرب واسعة النطاق عند الحدود مع لبنان ضدّ "حزب الله".

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وتوجّه ليفي في بيانه إلى سكان مستوطنته قائلاً: "من لم يعتنِ بنفسه في الأسبوع الأول من اندلاع الحرب، فلن تعتني به الدولة. ندعو المواطنين إلى الإستعداد للحرب.. على كل واحد منكم شراء مولد وقارور غاز.. إعتنِ بنفسك لأن الدولة لأن تأتيك في أول أيام الحرب".



وانتقد ليفي غياب الشفافية من جانب الحكومة الإسرائيلية، وقال: "هناك سيناريو انقطاع التيار الكهربائي لمدة 7 أيام، لماذا لا نستعد لذلك؟ المستوطنة غير جاهزة أثناء الحرب حتى أنه لا توجد عيادة واحدة محمية في نيشر".

(رصد لبنان24)