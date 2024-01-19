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لبنان

هل سيقتحمُ "حزب الله" إسرائيل؟.. عقيد إسرائيليّ يكشف ويُعلن!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-01-2024 | 14:48
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نقل موقع "inn" الإسرائيلي عن العقيد السابق في الجيش الإسرائيلي رونين إيتسيك قوله إنّ "جبهة القتال مع جنوب لبنان ثقيلة جداً"، مشيراً إلى أن "التهديد القائم هناك يصبح أكثر ضغطاً وإشكالية، سواء من حيث قوة النيران أو الوسائل المستخدمة". 
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وأشار إيتسيك إلى أن الواقع على جبهة لبنان مختلف تماماً عن واقع جبهة غزة، وقال: "الجيش الإسرائيلي لم يدخل بعد في مناورات ضمن عمق المنطقة اللبنانية.. إنّ قرار إخلاء المستوطنات الشمالية اتخذ من قبل الحكومة خوفاً من أن يُكرر حزب الله في لبنان هجوم حماس ضد المستوطنات الإسرائيلية، لكن ذلك لم يحدث".

وأضاف: "اليوم، هناك 5 فرق عسكرية في المنطقة الشمالية بينما كانت هناك فرقة واحدة سابقاً، وهذا الأمر يمثل مشكلة بالنسبة لحزب الله للقيام بخطوة الإقتحام. من وجهة نظرٍ عسكرية، ليس هناك من إحتمال للقيام بمثل هذا الإجراء من قبل حزب الله طالما أن الجيش منتشر على نحو واسعٍ، وبالتالي فإن الحزب سيعمد حصراً لإطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدروع". 

وأكمل: "من أجل استعادة الأمن في الشمال عند الحدود مع لبنان، نحتاج إلى زيادة القوات هناك وإرسال رسالة إلى الجانب الآخر (أي لبنان)، بأننا مستعدون للعمل البري".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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