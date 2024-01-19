هذا جديد تحويلات الدولار إلى لبنان

انتشرت في الآونة الأخيرة معطيات تفيد بأن هناك إشكاليات بدأت تظهرُ على صعيد تحويل الأموال من الخارج إلى لبنان عبر المصارف.



Advertisement مصادر مصرفية قالت لـ"لبنان24" إن تلك المعطيات ليست دقيقة وغير صحيحة، مشيرة إلى أنَّ التحويلات قائمة وضمن وضع جيد وسليم، وأضافت: "إن حصول أي تأخير في التحويلات الخارجية قد يطرأ بسبب أمورٍ خارجية لكن المصارف مستمرة في تلقي الأموال بالفريش دولار، ولا إشكاليات تُذكر لديها هنا أو مع المصارف المراسلة". مصادر مصرفية قالت لـإن تلك المعطيات ليست دقيقة وغير صحيحة، مشيرة إلى أنَّ التحويلات قائمة وضمن وضع جيد وسليم، وأضافت: "إن حصول أي تأخير في التحويلات الخارجية قد يطرأ بسبب أمورٍ خارجية لكن المصارف مستمرة في تلقي الأموال بالفريش دولار، ولا إشكاليات تُذكر لديها هنا أو مع المصارف المراسلة".