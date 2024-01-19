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لبنان

هذا جديد تحويلات الدولار إلى لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-01-2024 | 15:13
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انتشرت في الآونة الأخيرة معطيات تفيد بأن هناك إشكاليات بدأت تظهرُ على صعيد تحويل الأموال من الخارج إلى لبنان عبر المصارف.

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مصادر مصرفية قالت لـ"لبنان24" إن تلك المعطيات ليست دقيقة وغير صحيحة، مشيرة إلى أنَّ التحويلات قائمة وضمن وضع جيد وسليم، وأضافت: "إن حصول أي تأخير في التحويلات الخارجية قد يطرأ بسبب أمورٍ خارجية لكن المصارف مستمرة في تلقي الأموال بالفريش دولار، ولا إشكاليات تُذكر لديها هنا أو مع المصارف المراسلة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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