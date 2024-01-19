مسؤول بارز.. من الذي سيزور بيروت قريباً؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ حركة السفير السّعودي وليد البخاري ليست يتيمة، بل تواكبها حركة فرنسية على مستوى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الذي اجتمع مع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون صباح اليوم، وبحثا في توحيد جهود اللجنة الدولية الخماسية المعنية بلبنان.

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وقالت القناة إنّ السفير الفرنسي يتواصل باستمرار مع سفراء اللجنة الخماسية في بيروت بالتوازي مع تحضيره للقاء سيجمع هؤلاء قريباً للحضير لإجتماع في السعودية".



كذلك، أشارت "الجديد" إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ببيروت جان إيف لودريان يتواجد الآن في الرياض، سيتوجه في الأيام المقبلة إلى القاهرة والدوحة تحضيراً لأعمال اللجنة الخماسية قبل أن يعود إلى بيروت متحدثاً باسمها في مقاربة مشتركة".