صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 19 /1 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح الفلسطيني (ا.م.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق النار، تعاطي المخدرات، سلب وسرقة سيارات.

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وفي مخيم نهر البارد أوقفت الفلسطيني (خ.ع.ع.) لإقدامه على تحطيم مقتنيات إحدى المدارس في المخيم المذكور. كذلك، أوقفت في عكار المواطنيَن (م.ط.) و(ف.ل.) لإقدامهما على إطلاق النار، وافتعال الإشكالات، وفرض الخوات.

وفي منطقة المنية، أوقفت المخابرات المواطن (أ.غ.) لإقدامه على إطلاق النار وترويج المخدرات حيث ضبطت بحوزته كمية منها، وسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.