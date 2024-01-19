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لبنان
توجّهات جديدة
Lebanon 24
19-01-2024
|
17:00
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استبق المودعون توجهات جديدة لحاكمية المركزي قد يفصح عنها، قبل حلول الشهر المقبل، وفق ما ورد في أسرار "اللواء".
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