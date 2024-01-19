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لبنان
بسبب الثلوج.. إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
Lebanon 24
19-01-2024
|
23:59
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أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي: كفردبيان - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، عيناتا - الأرز، جرد مربين - الهرمل، والقبيات - الهرمل.
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المصدر: غرفة التحكم المروري
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الطرقات الجبلية المقطوعة
غرفة التحكم المروري
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