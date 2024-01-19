بسبب الثلوج.. إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي: كفردبيان - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، عيناتا - الأرز، جرد مربين - الهرمل، والقبيات - الهرمل.

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