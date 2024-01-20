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لبنان

استعدوا منخفضان مُتتاليان سيضربان لبنان: الآتي أعظم بعد 26 كانون الثاني.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
20-01-2024 | 00:29
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفع الشبه مداري يسيطر على شبه الجزيرة العربية ويؤثر على لبنان بطقس مشمس، وبسبب رياحه الجنوبية الشرقية سوف ترتفع درجات الحرارة ساحلاً لتسجل 22 درجة و 19 درجة بقاعاً، يومي الاحد والاثنين، على ان تنحرف المنخفضات الجوية حاملة قيم ضغط منخفضة، ستساهم بتراجع الضغط الجوّي فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فيتحوّل لبنان وجواره الى منطقة مستهدَفة للامطار والتيارات القطبية والثلوج والصواعق وحبّات البرد بخاصة بعد 26 كانون الحالي.
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يبدأ تأثير المنخفض الأول على لبنان يوم الاثنين ليلا فتتساقط امطار متفرقة وتشتد غزارتها حتى يوم الاربعاء مساءً، على ان يتبعه منخفض بارد مصحوب بكتل قطبية شديدة البرودة، فتتساقط امطار غزيرة ساحلى وجبلاً مصحوبة بالصواعق والعواصف الرعدية وتساقط البرد، وسيتخلل هذا المنخفض تدني مستوى تساقط الثلوج نحو الجبال المتوسطة الامر الذي سنتحدث عنه مفصلاً في وقت لاحق.

أضاف خنيصر: "سوف يودعنا كانون بأجوائه المعتادة، اي البرْد والثلوج على ان يستقبلنا شهر شباط "بالجدّ"، باختصار: "مهما تأخّر جايي، والآتي اعظم".

طقس يومي السبت والأحد: مشمس الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة على الساحل ليوم الاحد : 22 نهاراً و 16 ليلاً.
في البقاع: 19 نهاراً و 06 ليلا

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 05 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و -02 ليلاً
الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 05 و 15 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1022hpa
الرطوبة: 65%
حالة البحر : قليل الموج
حرارة المياه 21 درجة.



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