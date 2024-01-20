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لبنان

ثلاثة أشخاص قيد التوقيف: ماذا فعلوا في الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2024 | 01:15
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أشار "مصدر أمني" يتحرك جهازه في الجنوب بالرغم من المعارك الدائرة هناك، الى أن عناصر جاهزة بالتنسيق مع جهة حزبية إستطاعت أن توقف ثلاثة أشخاص تبين أنهم عملاء. وافادت التحقيقات معهم أنهم من الدرجة الثالثة ويتواصلون مع مشغليهم لإعطائهم المعلومات عن مختلف القوى في القرى والبلدات ومنهم حزب الله وحتى اليونيفيل.
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المصدر ختم أن التحقيقات معهم ربما توصل الى توقيفات أخرى.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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