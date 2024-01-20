التوتر يعود جنوباً.. وحزب الله يستهدف مواقع اسرائيلية

يسيطر الهدوء الحذر عند الحدود الجنوبية، على وقع تحليق الطيران الحربي في أجواء مرجعيون فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

في المقابل، أعلن حزب الله ان عناصره استهدفت عند الساعة‌‏ 10:25‌‌‏ من صباح اليوم تجمعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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