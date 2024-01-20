التوتر يعود جنوباً.. وحزب الله يستهدف مواقع اسرائيلية

يسيطر الهدوء الحذر عند الحدود الجنوبية، على وقع تحليق الطيران الحربي في أجواء مرجعيون فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
في المقابل، أعلن حزب الله ان عناصره استهدفت عند الساعة 10:25 من صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وكان الجيش الاسرائيلي قد اطلق مساء امس نيران رشاشاته الثقيلة على محيط بلدتي رامية وعيتا الشعب من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، كما قصفت مدفعيته الثقيلة قبيل الساعة التاسعة مساء بعشرات القذائف اطراف بلدات رامية والناقورة وجبلي اللبونة والعلام والضهيرة ترافق ذلك مع غارات نفذها الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة عيتا الشعب ، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".