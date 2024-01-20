هذه حقيقة خبر إطلاق صواريخ كروز من طرابلس باتجاه حيفا

Advertisement

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس بخبر منسوب لقناة "الجزيرة" عن اطلاق صواريخ كروز من جزيرة النخل في طرابلس باتجاه مدينة حيفا .وافادت معلومات امنية ان هذا الخبر عار من الصحة، وان الصوت القوي والارتجاج الذي سمع، وشعر به اهالي مدينة الميناء والجوار ناجم عن قيام القاء اصابع ديناميت في اثناء عملية الصيد السمك في البحر.