نائبة تغييرية "مغضوب عليها"

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تبين وجود غضب كبير إزاء نائبة "تغيييرية" في منطقتها، وذلك إثر "إنفضاض" عدد كبير من مؤيديها بعيداً عنها بسبب ممارسات لم تحلُ للكثيرين.أحد المقربين من هذه النائبة قال: "تركتنا لحالنا وما بتتعاطى فينا.. لجأت الينا في الانتخابات وبعدين خلص".