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لبنان

نائبة تغييرية "مغضوب عليها"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2024 | 02:15
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تبين وجود غضب كبير إزاء نائبة "تغيييرية" في منطقتها، وذلك إثر "إنفضاض" عدد كبير من مؤيديها بعيداً عنها بسبب ممارسات لم تحلُ للكثيرين.
أحد المقربين من هذه النائبة قال: "تركتنا لحالنا وما بتتعاطى فينا.. لجأت الينا في الانتخابات وبعدين خلص".
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المصدر: لبنان 24
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