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لبنان
نائبة تغييرية "مغضوب عليها"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-01-2024
|
02:15
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تبين وجود غضب كبير إزاء نائبة "تغيييرية" في منطقتها، وذلك إثر "إنفضاض" عدد كبير من مؤيديها بعيداً عنها بسبب ممارسات لم تحلُ للكثيرين.
أحد المقربين من هذه النائبة قال: "تركتنا لحالنا وما بتتعاطى فينا.. لجأت الينا في الانتخابات وبعدين خلص".
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المصدر: لبنان 24
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