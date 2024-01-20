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لبنان

خسائرهم كبيرة...مزارعون يرفعون الصوت: ساعدونا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2024 | 02:45
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يشكو المزارعون الذين تضرّرت محاصيلهم، نتيجة العاصفة الأخيرة التي ضربت لبنان، من "غياب أيّ جهّة رسميّة"، لتحديد خسائرهم. الا ان المعلومات اشارت الى ان الهيئة العليا للاغاثة باشرت تحركها سريعا بعد هدوء العاصفة، وسيصار الى اتخاذ الاجراءات المناسبة.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ أغلبيّة المزارعين خسروا كامل مزروعاتهم، عندما غمرت مياه الأمطار والسيول الأراضي الزراعيّة.
ويقول أحد المزارعين أنّ هناك بلدات عديدة، يعتاش أهلها من الزراعة، وحاليّاً، هناك الاف العائلات اصبح وضعها الماديّ صعباً جداً.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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