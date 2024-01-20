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لبنان

عمليات دهم واسعة في بريتال.. إليكم السبب

Lebanon 24
20-01-2024 | 01:58
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نفذت قوة كبيرة من الجيش ومديرية المخابرات عمليات دهم واسعة في وقت متأخر من ليل امس الجمعة في احياء من بلدة بريتال على اثر عملية السلب التي وقع ضحيتها المدعو الياس كرم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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دهم

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