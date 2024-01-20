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لبنان

عملية خلع وكسر تطال إحدى الكنائس في جبيل.. هذا ما جرى

Lebanon 24
20-01-2024 | 02:07
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أقدم مجهولون مساء أمس الجمعة على الدخول بواسطة الخلع والكسر الى صالة ومكاتب كنيسة سيدة الدوير في ‎الفيدار قضاء ‎جبيل وبعثروا المحتويات وخلعوا الخزائن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضرت القوى الامنية إلى المكان وبدأت تحقيقاتها.
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كنيسة

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