عملية خلع وكسر تطال إحدى الكنائس في جبيل.. هذا ما جرى

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أقدم مجهولون مساء أمس الجمعة على الدخول بواسطة الخلع والكسر الى صالة ومكاتب كنيسة سيدة الدوير في ‎الفيدار قضاء ‎جبيل وبعثروا المحتويات وخلعوا الخزائن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وحضرت القوى الامنية إلى المكان وبدأت تحقيقاتها.