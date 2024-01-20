في طرابلس.. مُداهمة أحد مكاتب مولدات الكهرباء إليكم السبب

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داهمت دورية من المخابرات بمؤازرة قوة من الجيش صباح اليوم السبت احد مكاتب مولدات الكهرباء في منطقة باب الحديد في طرابلس وذلك للاشتباه بوجود اسحلة حربية عائدة لاحد عماله والذي تم توقيفه ليل امس من قبل الدورية المذكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب ما افادت المصادر فانه لم يتم العثور على شيء داخل المكتب المذكور.