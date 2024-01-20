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لبنان

عملية جديدة لحزب الله ضد جنود إسرائيليين.. هذا ما حصل صباحا

Lebanon 24
20-01-2024 | 03:47
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أعلن حزب الله في بيان ان مجاهديه استهدفوا‌‌‌‏‌‏ عند الساعة‌‏ 10:25‌‌‏ من صباح يوم السبت 20-01-2024 تجمعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏
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حزب الله

جنود

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