عملية جديدة لحزب الله ضد جنود إسرائيليين.. هذا ما حصل صباحا

أعلن حزب الله في بيان ان مجاهديه استهدفوا‌‌‌‏‌‏ عند الساعة‌‏ 10:25‌‌‏ من صباح يوم السبت 20-01-2024 تجمعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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