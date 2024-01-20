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لبنان

بعد الأحداث في البحر الأحمر.. ملاحظة من وليد جنبلاط

Lebanon 24
20-01-2024 | 03:49
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كتب النائب السابق وليد جنبلاط عبر منصة X: "ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .ومن جهة اخرى فان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الاميركية على العالم .ملاحظة "
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