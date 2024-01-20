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لبنان
"أمرٌ خطير" يُكشف عن "صواريخ حزب الله".. هذا ما قاله وزيرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
20-01-2024
|
03:46
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قال الوزير السابق في الحكومة الإسرائيلية مئير شطريت، إنّه إذا وقعت حربٌ مع لبنان، فإنّ صواريخ حزب الله "لن تصل إلى كريات شمونة فقط، بل ستطال تل أبيب وديمونا، وأيّ مكان في العمق الإسرائيلي".
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وفي حوارٍ مع قناة "كان" الإسرائيلية، أقرّ شطريت بأهمية الترسانة الصاروخية لدى حزب الله، كما تحدث عن تعقيدات الوضع عند الحدود الفلسطينية مع لبنان، وقال: "حزب الله يمتلك صواريخ بعيدة المدى ودقيقة مع نظام جي بي أس، وهذا الأمر هو الأخطر".
وبشأن عمليات الحزب المستمرة ضد الأهداف الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، أكّد شطريت أنّ "المستوطنين يعيشون في قلقٍ وخوف من قوات الرضوان التابعة لحزب الله"، مُذكّراً بأنّ ذلك يحدث منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.
وأوضح الوزير الإسرائيلي السابق أنّ المستوطنين لا يمكنهم الاستمرار في العيش في الشمال في ظل تهديد الصواريخ المضادة للدروع، مشدّداً على أنّ القبة الحديدية الإسرائيلية لا تستطيع التعامل مع هذه الصواريخ، والتي تشكل تهديداً، بسبب مداها الذي يصل إلى 10 كيلومترات.
وتطرّق في حديثه إلى صواريخ "بركان"، التي استخدمها حزب الله في استهدافه مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيليّ، متحدثاً عن كونها صواريخ تحمل نصف طن من المتفجرات، وقال: "إذا سقطت تلك الصواريخ داخل المطلة أو كريات شمونة فسوف تُحدث دماراً جديّاً. في ظل هذا التهديد أيضاً لا يمكن للمستوطنين العودة والعيش".
وذكّر الوزير الإسرائيلي السابق بأنّ الكيان الإسرائيلي لم يُخلِ المستوطنات الشمالية من سكانها سابقاً في الحرب مع لبنان، حيث عملت الملاجئ في هذه الفترة التي لم تكن فيها القبة الحديدية أيضاً، في إشارةٍ إلى تطور قدرات "حزب الله".
بدوره، تحدّث المحلل الاستراتجي الإسرائيلي، روني ريمون، لقناة "كان"، عن الحرب عند الجبهة الشمالية مع لبنان، مؤكّداً أنّها ليست خياراً سهلاً بل "هي حرب جدية ولها أثمان"، مُشيراً إلى أنّها ستستمر أشهراً وستوقع الخسائر، بالإضافة إلى تأكيده أنّ المستوطنين لن يتمكنوا من العودة إلى المستوطنات.
(الميادين نت)
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