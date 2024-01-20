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لبنان

حبيب الى نيويورك.. سيشارك في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي حول الوضع في الشرق الاوسط

Lebanon 24
20-01-2024 | 04:28
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غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الى نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الاوسط المزمع عقدها الثلثاء في ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤. كما ستكون له سلسلة لقاءات ونشاطات دبلوماسية رفيعة المستوى.
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 ويتألف الوفد المرافق من مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك -هادي هاشم، مدير مكتب الوزير - وليد حيدر، مستشار رئيس مجلس الوزراء - زياد ميقاتي.
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