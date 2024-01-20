Advertisement

لبنان

بصاروخين أرض ـ جو.. غارتان اسرائيليتان تستهدفان العديسة (صور)

Lebanon 24
20-01-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1154751-638413487431247805.jpg
Doc-P-1154751-638413487431247805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا حيث شن غارة على محلة المسارب في بلدة العديسة ملقيا صاروخين جو - ارض على المنطقة المستهدفة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ثم نفذ غارة ثانية على الحي الشرقي لبلدة العديسة المحاذي لطريق كفركلا.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي يستهدف بلدتي كفركلا والعديسة بغارتين
lebanon 24
20/01/2024 17:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سيارات الصليب الأحمر توجهت من مركز جديدة مرجعيون نحو العديسة حيث شنّت الطائرات الإسرائيلية غارة في حال وقوع اصابات
lebanon 24
20/01/2024 17:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة على منزل غير مأهول في بلدة العديسة
lebanon 24
20/01/2024 17:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: دوي إنفجارين في أجواء القطاع الشرقي نتيجة لغارتين شنهما العدو الاسرائيلي على منطقة العديسة مستهدفا فيها منزلاً واخرى على خراج بلدة رب ثلاثين
lebanon 24
20/01/2024 17:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24

غارة

لبنان

العديسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2024-01-20
09:58 | 2024-01-20
09:52 | 2024-01-20
09:35 | 2024-01-20
09:07 | 2024-01-20
09:02 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24