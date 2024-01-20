بصاروخين أرض ـ جو.. غارتان اسرائيليتان تستهدفان العديسة (صور)

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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا حيث شن غارة على محلة المسارب في بلدة العديسة ملقيا صاروخين جو - ارض على المنطقة المستهدفة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ثم نفذ غارة ثانية على الحي الشرقي لبلدة العديسة المحاذي لطريق كفركلا.