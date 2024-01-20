عاجل جداً.. إسرائيل تقصف سيارة في صور ومشاهد توثق ما جرى!

غارة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق البازورية - البرج الشمالي قرب #صور pic.twitter.com/oN1nn1S2Xz
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 20, 2024
غارة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق البازورية - البرج الشمالي قرب #صور pic.twitter.com/oN1nn1S2Xz
المسيّرة الإسرائيلية في أجواء البازورية قبل استهدافها السيارة في المنطقة#Lebanon24 pic.twitter.com/07Pdye5VHV
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 20, 2024
المسيّرة الإسرائيلية في أجواء البازورية قبل استهدافها السيارة في المنطقة#Lebanon24 pic.twitter.com/07Pdye5VHV