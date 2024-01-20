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لبنان

عاجل جداً.. إسرائيل تقصف سيارة في صور ومشاهد توثق ما جرى!

Lebanon 24
20-01-2024 | 05:45
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق البرج الشمالي - البازورية - قضاء صور، ما أدى إلى إحتراقها بالكامل.
 
وقالت مصادر ميدانية في الجنوب أن الإستهداف حصل قرابة الساعة الـ12 ظهراً، فيما تحدثت معلومات أولية عن سقوط شهيدين كانا على متن المركبة.
 
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