عاجل جداً.. إسرائيل تقصف سيارة في صور ومشاهد توثق ما جرى!

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق البرج الشمالي - البازورية - قضاء صور، ما أدى إلى إحتراقها بالكامل.

وقالت مصادر ميدانية في الجنوب أن الإستهداف حصل قرابة الساعة الـ12 ظهراً، فيما تحدثت معلومات أولية عن سقوط شهيدين كانا على متن المركبة.