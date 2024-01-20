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لبنان

خبر عاجل من المطار... إليكم تفاصيل ما حصل ليل أمس

Lebanon 24
20-01-2024 | 06:57
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان فصيلة التفتيشات في مطار بيروت تمكنت من إحباط محاولة لتهريب كمية من الكبتاغون قدرت بحوالي عشرة كيلوغرامات، كانت مجموعة من ثلاث أشخاص من الجنسية السورية يحاولون تهريبها الى القاهرة ليل امس، حيث كانوا يخبئون تلك الممنوعات على شكل معلبات مواد غذائية.
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