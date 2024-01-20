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لبنان

تصريح حاسم من وزير التربيّة... هل ستُلغى الإمتحانات الرسميّة؟

Lebanon 24
20-01-2024 | 07:45
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زار وزير التربيّة والتعليم العالي عباس الحلبيّ، رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة.
 
 
وبعد اللقاء، قال الحلبي ردّاً على سؤال يتعلّق بإلغاء الإمتحانات الرسميّة: "لم يُؤخذ القرار بعد، ونحن في سياق تعديل وتطوير المناهج".
 
 
وأضاف: "لم نتّخذ أيّ قرار بعد بشأن إلغاء الإمتحانات الرسميّة، أنا لم أقلّ إنّ كنّا سنُلغي الإمتحانات أو لا".
 
 
وعن موضوع الإضراب في المدارس الخاصّة، قال الحلبي: "أتطلّع ليوم الإثنين، لتوقيع الإتّفاق برعاية وزارة التربيّة، والأسبوع الماضي كان من المتوقّع توقيع هذا الإتّفاق، وتمّ تأجيله للمزيد من المشاورات ضمن إتحادات المدارس الخاصة". وأضاف: "انشاءالله ما بصير فيه إضراب".
 
 
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