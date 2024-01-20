تصريح حاسم من وزير التربيّة... هل ستُلغى الإمتحانات الرسميّة؟

زار وزير التربيّة والتعليم العالي عباس الحلبيّ، رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة.

وبعد اللقاء، قال الحلبي ردّاً على سؤال يتعلّق بإلغاء الإمتحانات الرسميّة: "لم يُؤخذ القرار بعد، ونحن في سياق تعديل وتطوير المناهج".

وأضاف: "لم نتّخذ أيّ قرار بعد بشأن إلغاء الإمتحانات الرسميّة، أنا لم أقلّ إنّ كنّا سنُلغي الإمتحانات أو لا".

وعن موضوع الإضراب في المدارس الخاصّة، قال الحلبي: "أتطلّع ليوم الإثنين، لتوقيع الإتّفاق برعاية وزارة التربيّة، والأسبوع الماضي كان من المتوقّع توقيع هذا الإتّفاق، وتمّ تأجيله للمزيد من المشاورات ضمن إتحادات المدارس الخاصة". وأضاف: "انشاءالله ما بصير فيه إضراب".