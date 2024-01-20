من اغتالت إسرائيل في غارة البازوريّة ظهر اليوم؟

أفادت مصادر "العربية"، أنّ إسرائيل اغتالت القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس علي محمد حدرج، في الغارة في بلدة البازوريّة في صور.

أمّا مصادر "سكاي نيوز عربية"، فقالت إنّ الشهيدين هما من وحدة الإمداد العسكري في "حزب الله".

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