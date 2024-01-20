Advertisement

لبنان

من اغتالت إسرائيل في غارة البازوريّة ظهر اليوم؟

Lebanon 24
20-01-2024 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1154799-638413597233516124.jpg
Doc-P-1154799-638413597233516124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر "العربية"، أنّ إسرائيل اغتالت القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس علي محمد حدرج، في الغارة في بلدة البازوريّة في صور.
 
 
أمّا مصادر "سكاي نيوز عربية"، فقالت إنّ الشهيدين هما من وحدة الإمداد العسكري في "حزب الله".
Advertisement
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ مسيّرة إسرائيليّة، قامت ظهر اليوم، باستهداف سيارة في البازوريّة، ما أدى إلى استشهاد شخصين.
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2024-01-20
12:29 | 2024-01-20
12:00 | 2024-01-20
11:42 | 2024-01-20
11:27 | 2024-01-20
10:42 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24