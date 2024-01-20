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لبنان

تحطّمت بالكامل... سقوط عمود كهرباء على سيارة

Lebanon 24
20-01-2024 | 08:07
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن عمود كهرباء سقط على سيارة "هوندا" رباعية الدفع على طريق عام صور - القاسمية، ما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل، من دون سقوط إصابات.
 
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عمود

كهرباء

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