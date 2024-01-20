تحطّمت بالكامل... سقوط عمود كهرباء على سيارة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن عمود كهرباء سقط على سيارة "هوندا" رباعية الدفع على طريق عام صور - القاسمية، ما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل، من دون سقوط إصابات.

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