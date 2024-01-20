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لبنان

قاتل خالد دحدح يُسلّم نفسه إلى قوى الأمن

Lebanon 24
20-01-2024 | 08:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ خ.ش سلّم نفسه إلى مفرزة طرابلس القضائية، على خلفيّة مقتل خالد دحدح، قبل حوالي أسبوع،  في منطقة حيّ الشعراني في القبة.
 
وبُوشر التحقيق مع الموقوف تحت إشراف القضاء المختصّ.
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