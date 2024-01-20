قاتل خالد دحدح يُسلّم نفسه إلى قوى الأمن

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ خ.ش سلّم نفسه إلى مفرزة طرابلس القضائية، على خلفيّة مقتل خالد دحدح، قبل حوالي أسبوع، في منطقة حيّ الشعراني في القبة.

وبُوشر التحقيق مع الموقوف تحت إشراف القضاء المختصّ.