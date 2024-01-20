النائب جنبلاط: لموازنة تراعي الضغوطات الاقتصادية والتخفيف من الضرائب

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اكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط "مواصلة اللقاءات مع سائر القوى السياسية والمراجع الروحية، لتعزيز الحوار وايجاد الأرضية الملائمة للتلاقي، والبحث عن النوافذ المشتركة للتعاون واخراج الوطن من حالة الشلل المؤسساتي، التي أفقدته الحدّ الأدنى من المناعة، التي تقيه من الاخطار الداهمة والتي تهدد المنطقة بأسرها".وشدد في هذا السياق على "ضرورة ايلاء الملفات الداخلية الأولوية المطلوبة وتوحيد الرؤى حولها، وعدم انتظار المبادرات الخارجية، في ظل ما بلغه الوضع الراهن، المتأتي من كثرة الأزمات وغياب الحلول للمطالب المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الموظفين والمودعين في المصارف".واذ اعلن في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة "المشاركة تشريعيا في درس ومناقشة مشروع الموازنة العامة، التي يجب ان تراعي الضغوطات الاقتصادية على كاهل المواطنين والتخفيف من الضرائب". دعا الى "تفعيل الأطر المجدية للاستحقاقات المطروحة، التي تحصّن الدولة والوطن، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية ومؤسسة الجيش".لقاءاتوعرض النائب جنبلاط مع الوفود التي التقاها قضاياها الملحة، ومن ابرزها الهيئة الادارية لمؤسسة الشيخ ابو حسن عارف حلاوي برئاسة الشيخ حسان حلاوي، الذي شكر له احتضان المختارة للمؤسسة منذ نشأتها وتقديم الدعم الدائم لتطويرها، طالبا من النائب جنبلاط افتتاح الجناح الجديد المتضمن عيادات لجميع الاختصاصات في الوقت الذي يراه مناسبا.كذلك التقى وفد الهيئتين الادارية والتعليمية لمعهد بتلون، الذي شكر باسمه المدير نصر الدين خطار للنائب جنبلاط دعمه بالتجهيزات الضرورية، وتسلم من الوفد درعا تقديرية.وبحث جنبلاط الحاجات والمطالب الاجتماعية والصحية مع وفود، من جمعية "بني احمد"، ومن مدينة الشويفات، ومن بلدة المشرفة، وبلدة كوكبا.كما استقبل وفدا من عائلة خليل من بلدة حراجل، ووفدا نسائيا من عين السنديانة في ضهور الشوير.وتلقى سلسلة مراجعات من رؤساء بلديات ومجالس بلدية حول قضايا انمائية وحياتية تخص قراهم ومناطقهم.وشارك في اللقاءات، النواب: اكرم شهيب، بلال عبدالله، وائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.