بعد انخفاضه صباحاً.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة الصباحية عينها.

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