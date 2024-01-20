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لبنان

قاسم: عندما نساند غزة هذا يعني أنَنا نساند لبنان والمقاومة

Lebanon 24
20-01-2024 | 10:42
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كتب نائب الأمين العامّ لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"اليوم حزب الله دافع من الجنوب عن غزَّة وفي الوقت نفسه دافع عن مشروع المقاومة، فعمل حزب الله في الجنوب هو عمل دفاعي، هذا العمل الدفاعي يتطلب مساندة غزَّة، لأنَّه عندما نساند غزَّة فهذا يعني أنَّنا نساند لبنان ونساند المقاومة لأنَّه لا يمكن التفرج على إسرائيل وهي تعبث وهي تقتل وترتكب المجازر وتحتل، فإذا تفرَّجنا عليها وانتظرنا أن تنهي ما تريد إنهاؤه سيكون الدور التالي علينا في لبنان والثالث على سوريا والرابع على العراق والخامس على مصر وغيرها.
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خيرٌ لنا أن نساند في وقت مبكر لنمنع حصول المشكلة ولنمنع تحقيق أهداف إسرائيل ونساهم مع المقاومة من أن ننتظر ليأخذونا فرادى وأن يأثِّروا علينا أجزاءً مجزَّأة".
 
 
 
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