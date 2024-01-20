للمتوجهين من الجنوب إلى بيروت.. إقرأوا هذا الخبر

أفادت مندوبة "لبنان24" عن زحمة سير خانقة من أوتوستراد الدامور - خلدة، باتجاه بيروت.

من جهتها، لم تذكر غرفة التحكم المروري أي معلومة عن سبب الزحمة، فيما قيل أنه لا عوائق أو حوادث تُذكر على الطريق المشار إليها.