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لبنان

للمتوجهين من الجنوب إلى بيروت.. إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
20-01-2024 | 11:27
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن زحمة سير خانقة من أوتوستراد الدامور - خلدة، باتجاه بيروت.
 
من جهتها، لم تذكر غرفة التحكم المروري أي معلومة عن سبب الزحمة، فيما قيل أنه لا عوائق أو حوادث تُذكر على الطريق المشار إليها. 
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