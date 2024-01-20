منشور لافت من وهاب.. وتحيّة إلى هؤلاء

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "بصمت يقاتلون لا نعرف الأسماء إلا بعد الإستشهاد. نتعرف عليهم أحياناً. متواضعون زاهدون لكنهم لا يتزحزحون. هم بشارة النصر والإرادة التي لا تلين. شهداء بعمر الورود لكن بالنسبة لهم الأرض والوطن أغلى من الروح. تحية لكم".

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