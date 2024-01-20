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لبنان

تقريرٌ حصري.. هذا ما يفعله "حزب الله" في اليمن

Lebanon 24
20-01-2024 | 12:00
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نشرت وكالة "رويترز"، السبت، تقريراً حصرياً جديداً كشفت فيه إن قادة من إيران و"حزب الله" في لبنان يساعدون في توجيه هجمات الحوثيين باليمن.
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ونقلت الوكالة عن 4 مصادر إقليمية ومصدران إيرانيان قولهم إن قادة من الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله"، موجودون في اليمن للمساعدة في توجيه هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر والإشراف عليها.

وذكرت المصادر الإقليمية الأربعة أن إيران، التي سلحت ودربت ومولت الحوثيين، كثفت إمداداتها من الأسلحة للجماعة في أعقاب اندلاع الحرب في غزة بعد أن هاجمت حركة "حماس" إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي.

ولفتت المصادر إلى أنّ طهران قدمت طائرات مسيرة متطورة وصواريخ كروز مضادة للسفن وصواريخ باليستية يمكنها إصابة أهدافها بدقة وصواريخ متوسطة المدى للحوثيين الذين بدأوا استهداف السفن التجارية في تشرين الثاني تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت جميع المصادر إن قادة ومستشارين من الحرس الثوري الإيراني يقدمون أيضاً دعماً من الخبرة والبيانات والمعلومات الاستخباراتية لتحديد أي من عشرات السفن التي تمر عبر البحر الأحمر يومياً تتجه إلى إسرائيل وتشكل أهدافا للحوثيين.

وقالت واشنطن الشهر الماضي إن إيران تضطلع بدور كبير في التخطيط للعمليات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، وإن معلوماتها الاستخباراتية مهمة في تمكين الحوثيين من استهداف السفن.

بدوره، نفى محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين أي ضلوع لإيران أو "حزب الله" في المساعدة على توجيه الهجمات في البحر الأحمر، فيما قالت "رويترز" إنّ المتحدث باسم حزب الله لم يرد على طلب للتعليق.
 
كذلك، نقلت الوكالة عن مصدرٍ إقليمي كبير يتابع إيران تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن "القرار السياسي يتخذ في طهران بينما تتولى جماعة حزب الله الإدارة والموقع لدى الحوثيين في اليمن".
 
من ناحيته، نفى قيادي ضمن تحالف الجماعات المتحالفة مع إيران وجود أي قادة من الحرس الثوري الإيراني أو "حزب الله" على الأرض في اليمن حالياً. (رويترز)



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